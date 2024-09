Catania, le ultime dagli infortunati: Di Tacchio si è operato, ma in mezzo si ferma anche De Rose

StrettoWeb

Con una nota ufficiale, il Catania ha informato circa le condizioni dei calciatori infortunati, in primis Di Tacchio. Il centrocampista “è stato sottoposto ad intervento chirurgico in seguito ad una lesione tendinea, riportata durante la gara con la Juventus Next Gen. L’operazione, svolta dal professor Attilio Santucci e dalla sua equipe presso la clinica “Villa Stuart”, è perfettamente riuscita. Al centrocampista rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff della prima squadra”.

Non solo Di Tacchio, però. In mezzo, infatti, si ferma anche il fedelissimo di mister Toscano, De Rose, “alle prese con un infortunio muscolare. Gabriel Popovic ha intrapreso un percorso di riatletizzazione”, si legge ancora.

