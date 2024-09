Catania, colpo alla capolista: Lunetta-gol, Monopoli KO 1-0 e vetta a -1

StrettoWeb

Il colpo è servito. Dopo tre turni e due punti, il Catania torna alla vittoria e lo fa contro la capolista Monopoli, avvicinata (a -1). Al Massimino è 1-0. Il bottino degli etnei finora, contro le dirette concorrenti, è ottimo, con due pari e due vittorie contro le varie Picerno, Audace Cerignola, Benevento e oggi Monopoli. Il gol decisivo è ad inizio ripresa, con Lunetta. Da segnalare la bellissima coreografia degli ultrà, che animano ancora alla grande lo stadio e confermano una volta di più come questa piazza non c’entri niente con la Serie C.

La compagine di Toscano si conferma solida dietro e cinica davanti. Oltre che imbattuta, in quattro gare casalinghe non ha mai subito gol (è l’unica del girone C). Allo stesso modo, è anche tra le squadre che ha segnato meno (solo due reti). Di seguito tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie C, 7ª giornata

Taranto-Sorrento 2-2

Audace Cerignola-Casertana 0-0

Cavese-Latina 1-0

Trapani-Turris 3-0

Avellino-Foggia 2-1

Catania-Monopoli 1-0

Giugliano-Altamura 2-3

Potenza-Crotone 3-3

Classifica Serie C

Monopoli 13 Catania 12 Benevento 12 Picerno 12 Audace Cerignola 12 Sorrento 12 Trapani 12 Giugliano 11 Potenza 11 Cavese 9 Casertana 8 Latina 7 Avellino 7 Crotone 7 Altamura 7 Juventus U23 6 Messina 6 Turris 6 Foggia 5 Taranto 3

