Catania: avrebbe sbagliato bersaglio la donna che ha dato fuoco per strada

Secondo le prime frammentarie ricostruzioni da parte della Polizia, la donna che ieri sera a Catania ha dato fuoco, gettandolo addosso della benzina, alla ragazza di 26 anni rimasta gravemente ustionata sul viso e sulle braccia, avrebbe sbagliato bersaglio. La donna, una 40enne, avrebbe voluto colpire con la benzina la sorella della vittima con cui aveva litigato poche ore prima via sms. E poi per strada, in via Capuana a Catania. Successivamente i familiari delle due donne si sarebbero dati appuntamento per strada. Qui, la donna avrebbe gettato la benzina sulla giovane e avrebbe acceso l’accendino.

