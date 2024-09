Catania, altro pari interno a reti bianche: anche contro il Cerignola è 0-0

StrettoWeb

Il Catania si dimostra squadra solida e impenetrabile tra le mura amiche, anche se raccoglie un altro pari a reti bianche. Così come contro il Picerno, anche contro l’Audace Cerignola finisce 0-0. La squadra di Toscano è imbattuta al Massimino, campo in cui non ha subito alcuna rete in tre partite. L’attacco, però, si dimostra ancora troppo poco incisivo.

Nelle ultime tre, dunque, solo due punti, anche se davanti alle mura amiche la compagine etnea ha affrontato già le prime tre della graduatoria. Tornando al match, è abbastanza equilibrato, con qualche occasione per parte. Alla fine, però, nessun gol e un punto per parte.

Risultati Serie C

Potenza-Trapani 1-5

Catania-Audace Cerignola 0-0

Crotone-Sorrento 1-2

Foggia-Giugliano 1-2

Latina-Messina 1-1

Classifica Serie C

Benevento 12 Picerno 11 Audace Cerignola 11 Giugliano 11 Sorrento 11 Monopoli 10 Potenza 10 Trapani 9 Catania 8 Casertana 7 Latina 7 Crotone 6 Cavese 6 Messina 6 Turris 6 Foggia 5 Juventus U23 5 Avellino 4 Altamura 4 Taranto 2

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.