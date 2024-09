Cassano All’Ionio: grande successo per la Notte Bianca 2024

StrettoWeb

Si è appena conclusa la Notte Bianca 2024 ed è già, come di consueto, tempo di bilanci. La serata è stata un crescendo di spettacoli e attrazioni che hanno coinvolto grandi e piccoli. Via alle attività alle 20:30 in Piazza Matteotti dove il sindaco Giovanni Papasso e l’amministrazione comunale hanno aperto, come da tradizione, la Notte Bianca cassanese. A seguire, subito, le esibizioni danza, karate, e la presentazione della squadra Cassano Sybaris e della Nova Volley.

Alle 21:30 è partito poi su Corso Garibaldi il corteo storico con gli sbandieratori, i falconieri, artisti di strada, spettacoli del fuoco, dame, cavalieri, streetband, luminarie artistiche, attrazioni per bambini (tante), musica dal vivo e street food. Alle ore 22:00, invece, appuntamento nel teatro comunale per un Omaggio a Morricone. Un’ora dopo, in Piazza Pertini, via alla performance comica di Gino Fastidio col suo immancabile tastierino robotronico da Mad in Italy e Made in Sud che ha fatto divertire il pubblico.

A chiudere le serata sul palco di Piazza Frasca prima il laser show che ha ammaliato le migliaia di persone presenti richiamandole da tutto il percorso. Poi la performance di Pablo Reyes e dei suoi Gipsy Kings, ospiti di caratura mondiale, fuochi d’artificio, le Celebrity Stars e il dj set hanno fatto ballare letteralmente tutti i presenti fino all’alba sulle note di decine e decine di successi musicali dagli anni ‘80 fino ad oggi.

“Senza ombra di dubbio – ha commentato sul palco il sindaco Giovanni Papasso accompagnato dalla giunta comunale e dai consiglieri comunali capitanati dal presidente Lino Notaristefano per presentare Pablo Reyes e i Gipsy Kings a cui hanno fatto anche dono di un gagliardetto e di una moneta raffigurante il toro retrospicente simbolo dell’antica Sybaris – è la migliore delle notti bianche organizzate sotto la mia amministrazione comunale. Partecipata, pienissima, colma di gente arrivata da ogni dove per divertirsi e trascorrere del tempo insieme godendo di tutte queste attrazioni particolari. I numeri di questa serata e di tutta l’estate cassanese che abbiamo organizzato sono sotto gli occhi di tutti. La gente torna a Cassano perché l’opinione che avevano della città è mutata, la reputazione oggi è un’altra: abbiamo raggiunto l’obiettivo. Sono tantissimi i messaggi in tal senso che sto e stiamo ricevendo personalmente e sui nostri social. Dobbiamo continuare così: viva Cassano, Cassano in festa, Cassano rinasce!”.

Ringraziamenti, infine, per tutti. Da chi ha preso parte alla serata con spettacoli e iniziative, al direttore artistico Andrea Solano con la collaborazione di Liborio Salerno, alle forze dell’ordine presenti con in testa il Capitano dei Carabinieri Michele Ornelli, il Maresciallo Schena, la Polizia Locale con la comandante Anna Maria Aiello e il vice Marcello Papasso, la squadra manutenzione capitanata da Peppino Perri, il responsabile della sicurezza ingegnere Mario Rummolo, il referente della Progitec, Giuseppe Pricoli, per l’encomiabile lavoro, Salvatore Zingone per il supporto agli impianti elettrici, i volontari, il personale sanitario, i referenti della comunicazione Mimmo Petroni, Tele Cassano e Tele Mormanno. I ringraziamenti del sindaco, infine, anche alla burocrazia comunale che ha permesso tutto questo e alla intera cittadinanza che ha fatto svolgere la manifestazione con maturità e senso civico visto che tutto si è svolto alla perfezione e senza nessun problema di ordine pubblico.

