StrettoWeb

Tutto pronto per il Carolei Country Festival, che si terrà l’8 settembre 2024 in contrada Monache nel comune di Carolei. Il Festival promosso dall’ ODV ” Giacche Verdi” sezione di Cosenza , in collaborazione con Social Net Cooperativa sociale s.r.l e con il patrocinio del comune di Carolei e la Provincia di Cosenza; ha lo scopo di promuovere una cultura ambientale, ecologica , e del benessere con riferimenti identitari di una comunità. Ad attendervi, un nutrito cartellone di attività culturali sostenibili, che rispecchia gli usi, e le tradizioni del passato. Il tutto impreziosito dalla rappresentazione degli antichi mestieri. Il via alle attività è previsto per le ore 15:00, con: bimbi a cavallo e battesimo della sella; esibizione animali da soma; Falconeria A.F.S. Artiglio dell’Aquila; presentazione razze equestri; spettacolo del fuoco; spettacolo di alta scuola dei ponettini; gara di taglio con motosega; esibizione di giovanissimi cavalieri; esibizione cavallo spagnolo; gara dei conigli e per finire parata giacche verdi. Durante la serata sarà possibile gustare proposte food della tradizione locale, e ascoltare della buona musica con il gruppo musicale ” Cuore Etnico Trio ” e DJ Soma & Francesco Turano.

Un appuntamento non solo culturale, ma che ha anche una funzione sociale, di inclusione e aggregazione soprattutto per i più piccini grazie alla ippoterapia , una disciplina terapeutica a stretto contatto con il cavallo. Il Carolei Country Festival vi aspetta, per vivere appieno Carolei e il suo magnifico borgo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.