Carenza d’acqua a Reggio Calabria: tornano le turnazioni in alcuni quartieri della zona sud | INFO

Ritorna il problema della carenza d’acqua a Reggio Calabria, dopo un’estate da incubo. In alcune zone, per mesi, Sorical ha attuato il sistema delle turnazioni per garantire la risorsa a tutti nel modo più equilibrato possibile.

Sistema che torna utile adesso, come comunicato dalla società, relativamente all’area della vallata del Valanidi. “A seguito dei problemi di carenza idrica che in questi giorni si sta maggiormente evidenziando (con abbassamento del livello dalla falda) l’erogazione di acqua nelle zone sotto indicate avranno le seguenti turnazioni:

Dalle ore 06:00 alle ore 13:00 Casale di Rosario Valanidi, Martellio, Gumeno e Arcoleo;

Dalle ore 13:00 alle ore 20:00 Candico, Immacolata, San Nicola e Avvelenata”.

