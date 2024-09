Campo Calabro, inaugurato il Reggio Calabria Comics 2024 | FOTO e INTERVISTE

StrettoWeb

E’ stato inaugurato oggi al Fortino Poggio Pignatelli di Campo Calabro, il Reggio Calabria Comics, evento patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, e molto atteso dagli amanti del genere. La kermesse è organizzata dalla Geo Reghium APS, Associazione di Promozione Sociale che ha come obiettivo principale l’Aggregazione Sociale e il dialogo interculturale come scambio di vedute aperto e rispettoso fondato sulla comprensione reciproca fra individui e gruppi che hanno origini e patrimoni linguistici, culturali, etnici e religiosi differenti. Il Reggio Calabria Comics è un evento dedicato alla celebrazione della pop culture come il fumetto, il cinema d’animazione, il mondo videoludico e associativo.

Stand di Poste Italiane

Poste Italiane è presente con uno stand filatelico: nella postazione, aperta al pubblico nelle giornate della manifestazione, saranno disponibili per tutti i visitatori e gli appassionati gli annulli dedicati e il folder “44 Gatti” contenente una cartolina affrancata, una busta da spedizione e una postal card.

Stand del Planetarium, della Polizia di Stato e dell’Accademia

Anche il Planetarium Metropolitano Pythagoras è presente all’iniziativa, per tutta la durata del Festival. Lo spazio allestito per il Planetarium si trova nell’area esterna piano alto con una postazione dedicata all’osservazione del pianeta Saturno con gli strumenti, un’area in cui è stata allestita una mostra, con una selezione di 15 foto a tema astronomico e un’area ludico ricreativa per i più piccoli. Da evidenziare che c’è anche lo stand della Polizia di Stato, oggi era presente il Vicario del Questore e dell’Accademia delle Belle Arti con il prof. Pasquale Ferrara.

L’organizzazione ringrazia l’Associazione San Giorgio, protezione civile Reggio Calabria, diretta dal dott. Gianluca Porcino, per l’importante supporto logistico.

Il programma di domani e domenica

Sabato

Mattina:

Apertura attività permanenti – ore 10,00 artist boulevard area games e video games larp food mostre mystery room – escape room softair – spada medioevale – tiro con arco info point filatelia e poste italiane archery arena area palco 2 ore 10,00 – seminario polizia di stato ore 10,30 – work shop spaghetti publishing ore 11,30 – fraffrog ore 12,30 – Claudio Quattrone con dattilo ore 13,30 – work shop sabricosmaker ore 16,00 – Nespolino e De Angelis

Dentro le mura

Ore 10,00 – apertura mostre

Ore 11,00 – laboratorio (serecana)

Ore 16,00 – laboratorio dimostrativo (chiccotto) area space comics

Ore 18,00 – seminari planetario

Telescopio

Main stage

Ore 17,00 – luca pappagallo show cooking ore 18,00 – Gianluca Iacono ore 19,00 – luca scornaienchi e commissario mascherpa ore 20,00 – live on stage ‘‘crazy toons’’

Ore 22,00 – chiusura di tutte le attività

Domenica

Mattina:

Apertura attività permanenti – ore 10,00 artist boulevard area games e video games larp food mostre mystery room – escape room softair – spada medioevale – tiro con arco info point filatelia e poste italiane archery arena

Area palco 2

Ore 10,15 – work shop sabricosmaker

Ore 11,30 – lorenzist

Ore 13,30 – prejudging contest cosplay

Ore 15,00 – presentazione progetto giallo china (le novità)

Dentro le mura

Ore 10,00 – apertura mostreecco,

Ore 10,15 – laboratorio di fumetto (accademia belle arti) area space comics ore 18,00 – seminari planetario telescopio

Main stage

Ore 15,00 – Alberto Pagnotta – Federico Perrotta ore 16,00 – Monica Ward ore 17,00 – contest cosplay ore 18,30 – Filippo Buglisi – h(ost) the multiverse ore 19,00 – premiazioni contest – consegna premio Michele Viola ore 19,30 – live on stage ‘‘disneyamo’’

Ore 21,30 – chiusura di tutte le attività.

Interviste:

