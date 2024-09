Calcio, il Val Gallico travolge il Melito e poi adotta un’area verde

StrettoWeb

Seconda vittoria consecutiva per il Val Gallico, trascinato dai gol di Carvajal. Battuto il Melito per 3-0. Il centravanti colombiano, favorito anche dal lavoro di tutti i compagni, mette a segno una splendida tripletta e regala altri tre punti alla squadra di mister Aquilino, dopo il blitz di Africo. Primo tempo equilibrato, deciso dal rigore di Carvajal dopo il tocco di mano di Caseiro. Un episodio segna la prima frazione, dove si registrano anche due pericolose punizioni di Lazzarini. In avvio, bell’intervento di Zampaglione su Martinez e il tacco di poco fuori di Iacono.

Nella ripresa partono meglio gli ospiti: Zampaglione super su Caseiro, Tripodi manda al lato di un soffio, Pizzimenti incredibilmente alto. Val Gallico che allora trova il raddoppio, ancora con Carvajal su assist di Alderete (azione avviata da Tavdgiridze e propiziata da Utano). Perez colpisce quindi un palo, mentre nel finale Carvajal ha lo spunto giusto che lo porta a guadagnarsi il secondo rigore che lui stesso trasforma, chiudendo i conti e portandosi a casa il pallone. Val Gallico dunque a punteggio pieno, miglior esordio casalingo in campionato non poteva esserci.

Il tabellino

VAL GALLICO CALCIO-MELITO 3-0

VAL GALLICO CALCIO: Zampaglione, Iacono, Dominguez (31’ st La Cava), Robaina, Scaramuzzino, Lara, Lazzarini (20’st Pangallo), Calabrese (13’ st Utano), Alderete (39’st Baccillieri), Carvajal, Tavdgiridze (36’ st Gatto). A disposizione: Surace, Artuso, Rosaniti, Pellegrino. All. Aquilino.

MELITO: Falduto, Tringali, Caseiro, Candito (13’st Perez), Corso (41’st Vazquez), Pizzimenti (33’st Iachino), Lopez, Martinez, Tripodi (47’st Marin), Contreras, Magalaes (39’st Franzò). A disposizione: Morabito, Lentini, Osagelde, Serranò. All. Coramci.

ARBITRO: Raffa di Vibo Valentia (Sciammarella e Vommaro di Paola).

MARCATORI: 24’pt rig. Carvajal, 24’st Carvajal, 42’st Carvajal rig.

NOTE: ammoniti Tringali (M), Martinez (M), Scaramuzzino (VG). Angoli: 3-5. Recupero: 2’pt e 4’st.

Ieri l’inaugurazione dell’adozione di un’area verde a Gallico

“Non solo calcio, ma anche l’impegno nel sociale rivolto all’ambiente ed alla sua salvaguardia e tutela, con l’intento di riqualificazione del verde e di volerlo restituire ai bambini ed alle famiglie, visti gli spazi ludici e ricreativi. Inaugurata ieri mattina l’area verde a Gallico, che vede protagonista anche il neonato club dei copresidenti Gianluca Califano e Antonio Lo Presti, in foto insieme al nutrito gruppo dirigenziale biancoazzurro”. Così in una nota il Val Gallico.

“Inaugurazione svolta alla presenza del delegato alla convenzione “adotta il verde” Massimiliano Merenda, dell’Assessore alla Programmazione europea, Carmelo Romeo e al Consigliere Comunale Giuseppe Giordano. La società ringrazia l’Amministrazione Comunale per la concessione e DeAfrutta per la fattiva collaborazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.