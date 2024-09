Calcio femminile, il Catania sbanca Palermo e vince il derby siciliano

StrettoWeb

Archiviato il turno di riposo, il Catania Women si aggiudica il derby di Sicilia per due reti a zero sul campo del Palermo e viaggia a punteggio pieno, agganciando le rosanero al quarto posto con 6 punti ma con una gara in meno rispetto alle compagini sul podio e alle stesse padrone di casa odierne. La formazione allenata da Pierpaolo Alderisi è inoltre l’unica del girone a non aver subito reti in questo avvio di campionato.

Dopo la prima frazione chiusa in parità, l’accelerazione decisiva nella seconda metà della ripresa reca le firme di Beatrice Vitale e Alessia Cammarata, che trascinano così le compagne al meritato successo.

Domenica 29 settembre, a Nesima, sfida al Villaricca.

Il tabellino

Palermo-Catania 0-2

Reti: st 27° Vitale, 41° Cammarata.

Palermo: 77 Biundo; 6 Gippetto, 8 Piro (VK) (22°st 14 Tarantino), 10 Cancilla, 11 Coco (K), 19 Chirillo, 28 Viscuso, 31 Priolo, 72 Ciampi (27°st 7 Bonanno), 73 Bruno (39°st 4 Ficano), 74 Incontrera. A disposizione: 99 Buono; 3 La Mantia, 13 Cracchiolo, 20 Leto, 21 Ingrassia, 69 Viscuso. Allenatore: Rosalia Pipitone.

Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 5 Fiorile, 6 Gaglio, 9 Vitale (38°st 19 Sciuto), 10 Cammarata, 17 Brunetti, 18 Fiore, 22 Musumeci (19°st 7 Basilotta), 23 Di Stefano (VK) (34°st 4 Lanteri), 75 Vetere. A disposizione: 1 Orlando; 3 Saraniti, 14 Russo, 16 Milazzo, 27 Buscemi, 42 La Porta. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Ammonizioni: Coco (P); Di Stefano, Vitale, Basilotta (C).

Tempi di recupero: pt 1’; st 4’.

Arbitro: Roberto De Paolis (Cassino).

Assistenti: Renato Celestino (Palermo) e Nicolò Somma (Palermo).

