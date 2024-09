Calabria, ricerche a tappeto per il 71enne svizzero scappato di casa ieri sera

StrettoWeb

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale sono impegnate, dalla tarda serata di ieri, nel comune di Vallefiorita (CZ) per ricerca persona scomparsa. La persona allontanatosi dalla propria abitazione non ha fatto più rientro. Ad allertare i soccorsi i familiari.

Trattasi di uomo, Josef Stierli classe 1953 di nazionalità Svizzera affetto da disturbi senili con difficoltà di orientamento. Parla prevalentemente in tedesco. Alla ricerca operano attualmente i vigili del fuoco, carabinieri e volontari di protezione civile. A coordinare le operazioni di soccorso il posto di comando locale dei vigili del fuoco allestito presso il municipio di Vallefiorita con personale TAS (topografia applicata al soccorso) e funzionario del Comando di Catanzaro. Chi avesse notizie o in caso di eventuale avvistamento del malcapitato contattare il comune di Vallefiorita o la postazione dei vigili del fuoco al seguente recapito telefonico 3338718055. Non si esclude che la persona scomparsa abbia utilizzato mezzi pubblici per spostarsi fuori dal comune di Vallefiorita.

