Occhiuto nomina il presidente di Fincalabra

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato un decreto attraverso il quale procede alla nomina del presidente, dei componenti del Consiglio di amministrazione, e del componente effettivo del Collegio Sindacale della società Fincalabra Spa. Giosy Romano sarà il nuovo presidente di Fincalabra, mentre gli altri membri del Cda saranno Alessandro Zanfino e Serena Notaro.

Giuseppe Roberto Vizzari è stato, invece, individuato come componente effettivo del Collegio sindacale.

Occhiuto: “buon lavoro”

“Auguro buon lavoro al nuovo Consiglio di amministrazione di Fincalabra, al componente del Collegio sindacale, e al presidente Giosy Romano, un professionista di grande esperienza, una personalità di assoluto valore, che anche grazie al suo ruolo – che manterrà – di coordinatore della Zona economica speciale unica del Mezzogiorno potrà dare un grande aiuto al sistema economico della Calabria”, afferma il presidente Roberto Occhiuto.

”Fincalabra – sottolinea il governatore – rappresenta il braccio operativo della Regione per attuare le politiche di sviluppo economico e per sostenere il sistema produttivo delle piccole e medie imprese nel nostro territorio. Una mission chiave ed estremamente delicata per il futuro della Calabria. Aiutare le realtà imprenditoriali, stimolare la crescita, e creare opportunità e lavoro è un obiettivo fondamentale per il mio governo regionale. Sono certo che il nuovo presidente e i nuovi vertici di Fincalabra saranno preziosi in questo processo virtuoso”, conclude il presidente Occhiuto.

