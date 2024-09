StrettoWeb

Dalle ore 13:22 di oggi, venerdì 13 settembre, la circolazione ferroviaria è sospesa per la caduta di un albero sui binari fra Curinga e Francavilla, nelle zone del Catanzarese e del Vibonese.

E’ quanto comunica RFI in una nota in merito all’imprevisto sulla linea Lamezia-Rosarno. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.