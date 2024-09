Bova Marina, il sindaco Zirilli: “erogazione eccellente dell’acqua durante tutta la stagione estiva”

StrettoWeb

Il Sindaco di Bova Marina, dott. Andrea Zirilli, non può che accogliere “con un sorriso le recenti affermazioni della minoranza consiliare, che sembra essersi lanciata in un’avventura degna di un film catastrofico nel descrivere lo stato delle strade comunali. Viene da chiedersi se i membri della minoranza abbiano per caso perso il contatto con la realtà, perché quello che oggi criticano è esattamente il risultato della loro stessa gestione, fino al 10 giugno 2024. È davvero curioso come abbiano dimenticato il proprio operato. La minoranza consiliare, presentandosi in continuità con chi ha amministrato il Comune negli anni passati, sembra non ricordare che le strade piene di buche, il manto stradale in condizioni disastrose e l’acqua che si disperde in strada sono tutte conseguenze della loro stessa amministrazione. E ora, con sorprendente disinvoltura, cercano di attribuire la responsabilità di questa situazione all’attuale giunta, dimenticando convenientemente chi ha effettivamente creato questo “capolavoro”.

Il Sindaco osserva “con ironia che la stessa minoranza sembra affetta da un’amnesia selettiva anche riguardo alla gestione idrica. Nonostante l’emergenza dichiarata, infatti, l’attuale amministrazione ha garantito un’erogazione eccellente dell’acqua durante tutta la stagione estiva. In particolare la frazione di San Pasquale che per anni ha fatto i conti con la carenza del servizio, ha trascorso la prima stagione senza alcun problema. Questo fatto, evidentemente, non rientra tra le loro preoccupazioni, troppo impegnati come sono a costruire polemiche sterili e prive di contenuti. Inoltre, il Sindaco ricorda che, quando egli era consigliere di opposizione, propose emendamenti al bilancio per il rifacimento della rete idrica, emendamenti che furono puntualmente respinti dall’allora maggioranza, ora all’opposizione. Forse, se la minoranza e, in particolare, gli amministratori uscenti avessero dato ascolto a quelle proposte, oggi il Comune non si troverebbe in questa situazione. Ma, si sa, la coerenza non è mai stata il loro punto forte”.

