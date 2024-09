Belpasso, si conclude il IX Simposio Internazionale di scultura su pietra lavica – Oro Nero dell’Etna

StrettoWeb

Si avvia verso la conclusione il IX Simposio Internazionale di scultura su pietra lavica – Oro Nero dell’Etna – incastonato nel progetto di Belpasso Città delle 100 sculture. Con la cerimonia di domenica 15 settembre, alle ore 17.30, verranno ufficialmente consegnate le sculture in pietra lavica all’amministrazione comunale di Belpasso.

Le parole del Sindaco

“Il Simposio di Scultura vuole testimoniare il nostro attaccamento a questo territorio, ma è anche un’occasione per aprirsi al mondo. Noi vogliamo celebrare l’Etna ma anche la Sicilia tutta, perché quando dal resto del mondo pensano alla nostra isola la associano indissolubilmente al vulcano spettacolare che è l’Etna, patrimonio dell’Umanità”, dichiara il Sindaco di Belpasso Carlo Caputo.

“Uno spettacolo che quest’anno è stato particolarmente suggestivo perché da Piano Bottara, dove si sta svolgendo il Simposio, è possibile ammirare non solo il lavoro degli artisti, ma anche l’Etna e poi più giù anche il mare. Il nostro progetto “Belpasso Città delle 100 Sculture è un progetto ambizioso ma anche unico. Vogliamo creare un percorso scultoreo che sia un museo a cielo aperto, diffuso, libero e fruibile per tutti. Un modo di intendere l’arte liberamente che può attrarre il turismo associato all’Etna, dando alla nostra Città la visibilità che merita. Un modello unico nel panorama dei paesi etnei ma anche per quello siciliano”, continua il sindaco.

“Il Simposio che sta per concludersi è giunto ormai alla IX edizione e ha richiesto negli anni, e richiede ancora, molto lavoro. Ringrazio per questo l’Accademia delle Belle Arti di Catania per il supporto fondamentale che ci ha dato e per aver contribuito a creare un evento che negli anni è cresciuto moltissimo e che ha – senza alcun dubbio – un respiro assolutamente internazionale, come dimostra la partecipazione in questi anni di famosi scultori provenienti da tutto il mondo. Stiamo già pensando a una bellissima X edizione la quale senza alcun dubbio sarà ancor più spettacolare”, conclude il sindaco Caputo.

