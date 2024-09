Basket: test della BimBum Rende in attesa dell’inizio campionato

StrettoWeb

Sgambata utile tra le mura amiche con la Pollino Castrovillari. Ancora un test prima dell’inizio campionato di serie B Interregionale di Basket che la BimBum Rende inizierà in casa, domenica prossima, alle ore 18:00 contro il Milazzo. “Nuova occasione per rodare schemi e rotazioni per la compagine rendese”, fanno sapere dalla società. Ancora ai box gli infortunati Madrigrano, Montemurro e a riposo precauzionale anche Gatta e Donnici per alcuni acciacchi. Saranno disponibili dal prossimo martedì, quando riprenderanno le sedute di allenamento. “Ancora tanta pesantezza nelle gambe per alcuni elementi che hanno evidenziato un lieve ritardo di condizione. Ma nel complesso Ginefra, Shvets, Ballati e Guido hanno cercato di trascinare e dare entusiasmo alla squadra che ha provato tante soluzioni di gioco”, spiega il coach Carbone.

Continua, intanto, la campagna tesseramento socio sostenitore e la vendita degli abbonamenti sia per la squadra maschile che femminile. “Dai anche tu il proprio contributo che va a sostegno dell’attività del nostro sodalizio sottoscrivendo la tessera e/o l’abbonamento in palestra in Via Meucci a Quattromiglia o contattando il 345 9958532”, l’appello della società.

