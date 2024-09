Bari-Cosenza, tutto pronto per l’apertura della prevendita

StrettoWeb

“A seguito di riunione del GOS, è stato deciso che la prevendita del settore ospiti per Bari-Cosenza sarà attiva dalle 10:00 alle 19:00 di domani, venerdì 27 settembre. Biglietti acquistabili nelle rivendite TicketOne e online. NON è richiesta la tessera del tifoso. Costo 19 euro (+ diritti di prevendita). Il settore ospiti è riservato esclusivamente ai residenti nella provincia di Cosenza”.

Così il Cosenza in una nota ufficiale in merito al match di sabato pomeriggio. Da domani, dunque, via alla vendita dei biglietti. C’è più o meno un giorno di tempo per acquistare i biglietti. Da evidenziare la bella iniziativa dei tifosi pugliesi per i supporters rivali: le focacce per i settore ospiti. Qui i dettagli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.