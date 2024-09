Bari-Cosenza 1-1: pari rossoblù nel finale di rigore

StrettoWeb

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo in casa, il Cosenza torna di nuovo a punti, tra l’altro in trasferta, agguantando il Bari nel finale su rigore dopo essere stato in superiorità numerica per quasi tutta la ripresa. A Pucino risponde un rigore di Fumagalli, per l’1-1 finale.

Il primo tempo scorre via sul filo dell’equilibrio, con qualche emozione per parte, anche se con ritmi bassi, ma è nel finale che si accende. Prima Falleti colpisce il palo. Poi, qualche minuto dopo, Pucino fa centro di testa su corner, proprio a ridosso dell’intervallo. E’ il gol dell’1-0, quello che sblocca il match e chiude difatti così il primo tempo. Nella ripresa il copione di gara non cambia, nonostante un episodio chiave: a causa di una gomitata, e dopo consulto Var, viene infatti espulso Lella, lasciando così i galletti in dieci per tutta la ripresa. È una possibile svolta del match, che però si concretizza solo nel finale. Per buona parte del secondo tempo, infatti, il Cosenza non riesce a sfondare, al netto di una chance per Ciervo. Nel finale, però, Saco tocca con le mani in area e l’arbitro assegna il penalty, ancora dopo controllo Var. Dal dischetto si presenta Fumagalli, che batte il portiere e fa 1-1. Quelli finali (7 di recupero) sono minuti concitati, con la tensione nella panchina del Bari, un rosso a un componente locale e un’occasione per parte. Ma alla fine termina così. Il Cosenza torna in Calabria con un punto, smuovendo la classifica.

Risultati Serie B, 7ª giornata

Bari-Cosenza 1-1

Carrarese-Reggiana 0-0

Sassuolo-Spezia 0-0

Classifica Serie B

Pisa 16 Spezia 13 Sassuolo 12 Cremonese 10 Mantova 10 Brescia 9 Sudtirol 9 Bari 9 Reggiana 9 Modena 8 Cesena 8 Palermo 8 Juve Stabia 8 Cittadella 7 Salernitana 7 Frosinone 6 Catanzaro 6 Sampdoria 5 Cosenza 5 Carrarese 4

