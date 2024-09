L’attrice Elisabetta Pellini stregata da Reggio Calabria e Scilla: “stupende”. E’ la protagonista di un film girato in città | INTERVISTA

StrettoWeb

Attrice, ma anche regista. Innamorata di Reggio Calabria e Scilla. Elisabetta Pellini è una delle ospiti del Reggio Film Fest. A margine della serata è stata intervistata in esclusiva da StrettoWeb. L’artista è la protagonista di “Buio come il cuore”, film girato nella provincia di Reggio e presentato in anteprima questa sera.

“Reggio Calabria è stupenda, ero stata qui anche per l’Accademia del Bergamotto. Girando per quattro settimane ho avuto modo di conoscere le persone e poi Scilla è stupenda, dove abbiamo anche girato. L’accoglienza del Sud è fantastica e poi abbiamo mangiato divinamente, tornando a casa con un chilo di più”, ha detto. “Sono appena arrivata al Reggio Film Fest ma sono felice di essere qua perché è l’anteprima di ‘Buio come il cuore’, la cosa più importante fatta finora”, ha aggiunto.

Il regista del film Marco De Luca: “felicissimi di tornare qui”

Non solo l’attrice, StrettoWeb infatti ha intervistato anche il regista di “Buio come il cuore”, Marco De Luca: “siamo felicissimi di tornare a Reggio Calabria, allora come oggi trovo un calore e una grandissima presenza ed emozione. E’ una città a cui io personalmente voglio molto bene. Abbiamo pensato a questa città come sfondo e cuore del nostro noir. La Calabria offre tantissimo in termini di location, città, ora anche infrastrutture. E’ stato facile girare qui, ci hanno aiutato veramente tutti”.

