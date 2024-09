Atti intimidatori al “Circolo dello Stretto” di Fratelli d’Italia: la solidarietà della Presidenza del Consiglio Comunale di Messina

StrettoWeb

“La scrivente Presidenza, a nome di tutto il Consiglio Comunale di Messina, esprime piena vicinanza e solidarietà nei confronti del presidente e dei componenti del “Circolo dello Stretto” di Fratelli d’Italia, manifestando la ferma condanna verso gli autori del vile atto intimidatorio perpetrato ai danni della sede che ospita l’organismo. In una società democratica, ogni forma di violenza, minaccia o intimidazione rivolta a partiti politici, movimenti civici o rappresentanti delle istituzioni è inaccettabile e deve essere respinta con determinazione. Tali atti costituiscono un attacco ai valori fondamentali di libertà e democrazia sui quali si basa il nostro ordinamento”. Lo afferma in una nota il Presidente del Consiglio Comunale di Messina, Nello Pergolizzi.

“Pertanto, il Consiglio Comunale nella sua interezza ribadisce la piena vicinanza e solidarietà al Circolo cittadino in tutte le sue componenti, e a tutti coloro che con impegno e dedizione partecipano alla vita politica e civile del Comune operando per il bene della nostra comunità. Confidiamo nelle Forze dell’ordine affinché i responsabili di tali atti siano presto identificati e assicurati alla giustizia. Il nostro impegno, come rappresentanti delle istituzioni è quello di continuare a difendere i principi democratici, nonchè garantire un ambiente di rispetto generale e di dialogo, necessario per la convivenza civile e lo sviluppo della comunità all’insegna della legalità”.

“In questo momento delicato, invitiamo tutti i cittadini a mantenere alta la guardia contro qualsiasi tentativo di sopraffazione e a sostenere con fermezza i valori della democrazia e della partecipazione attiva” conclude Pergolizzi.

