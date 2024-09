Associazione Biesse, ripartono le iniziative: gli ultimi incontri, dalla Campania alla Sicilia

StrettoWeb

“Ripartono su tutto il territorio nazionale le iniziative volte al bene comune dell’Associazione Biesse. Si riparte dalla Campania con l’evento Trecase Legge giunto al quarto anno e istituzionalizzato dall’amministrazione comunale di Trecase, dal Sindaco Raffaele De Luca e dal vice Sindaco Maria Rosaria Balzano, che ringrazio per la calorosa accoglienza e per l’importante sinergia”. Così in una nota Bruna Siviglia.

“In una sala gremita di partecipanti abbiamo dialogato con il noto giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Tanti i temi toccati: Ranucci si è raccontato sia dal punto di vista professionale che privato. A seguire con Paolo Toscano, giornalista e scrittore, abbiamo dialogato di legalità, del rispetto delle regole in territori calabresi e campani, in presenza di alcuni studenti del liceo De Chirico di Torre Annunziata con la Dirigente Rosalba Robello. Due giorni intensi in terra di Campania – afferma la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia – Ringrazio tutti i soci campani per l’immane lavoro che stanno portando avanti con passione e spirito di servizio: Fernanda Pucillo, Angela Tamburro, Anna Tortora, Emilia Vitale, Ida Orlando e Nello Collaro”.

“Dalla Campania il 26 sarà la volta della Sicilia, Palermo, a Palazzo Sclafani, dove presenteremo il protocollo d’intesa importantissimo siglato tra Associazione Biesse regione Sicilia Ufficio scolastico regionale e Assessorato alla Pubblica istruzione sul progetto Giustizia e umanità Liberi di scegliere, sostenuto anche dalla Ses Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, Fondazione Bonino Pulejo”.

“Un altro traguardo importantissimo dopo la Legge Regionale calabrese voluta dal Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Filippo Mancuso. Il format targato Biesse che si ispira all’operato del Giudice Roberto Di Bella sbarca nelle scuole siciliane. Appuntamento Dunque il 26 settembre ore 10.30 Palazzo Sclafani Palermo”, conclude Siviglia.

