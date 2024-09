Arriva il volo diretto Catania-New York: frequenza e durata incredibili!

StrettoWeb

Annunciate oggi a Roma nuove rotte da Delta Air Lines. Le rotte saranno inaugurate nel corso della primavera/estate 2025 e saranno Catania-New York JFK giornaliero da fine maggio 2025, Milano Malpensa-Boston quadrisettimanale da maggio 2025, Roma-Minneapolis/St.Paul quadrisettimanale da maggio 2025 e Napoli-Atlanta quadrisettimanale da maggio 2025.

Il volo della grande compagnia americana collegherà le due città Catania-New York JFK in circa 12 ore, con tutte le comodità a bordo, e avrà una frequenza giornaliera. Si tratta di una new entry che va a servire un mercato importante come la Sicilia.

Da fine maggio 2025 la Sicilia avrà con Catania il quinto punto di ingresso dagli USA per Delta Air Lines. Catania vede punti di interesse amati dagli americani come Taormina, Noto, Siracusa, Agrigento. Oltre a strutture di ospitalità molto belle e apprezzate per la loro iconica posizione.

