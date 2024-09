Allerta Meteo, violentissima squall-line in formazione: lunedì di maltempo estremo in Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Calabria e Sicilia hanno vissuto l’ultimo weekend di caldo estivo, le ultime giornate in spiaggia e sotto l’ombrellone. Adesso è l’ultima notte di caldo: torrido lungo le coste tirreniche per il favonio, addirittura con +33°C attuali a Palermo, Villabate e Barcellona Pozzo di Gotto, +32°C a Milazzo, Bagheria, Termini Imerese e Carini, +31°C a Capo d’Orlando, Brolo, Falcone e Pace del Mela. Temperature più basse, ma con un alto tasso di umidità nelle zone joniche: la temperatura percepita è altrettanto elevata. Ma sono le ultime ore di caldo. Sono le ultime ore dell’estate 2024.

Quest’anno la stagione calda, che era iniziata in ritardo (fino alla prima decade di luglio le temperature si sono mantenute sempre gradevoli), si concluderà in anticipo rispetto ai comuni standard storici calabresi e siciliani. La giornata di svolta, una sorta di “equinozio meteorologico“, è proprio lunedì 9 settembre. Tra poche ore, infatti, un violento fronte temporalesco che si sta già formando al largo della Sicilia occidentale, si abbatterà con grande veemenza sin dalle prime ore del mattino sul territorio siciliano, prima, e calabrese poi. Stavolta non sarà instabilità diffusa a macchia di leopardo, come accaduto per i temporali delle ultime settimane. Si tratta di una grande perturbazione che coinvolgerà tutto il territorio, nessuno escluso, portando grandi piogge ovunque, sia in Calabria che in Sicilia.

I temporali saranno molto violenti, all’alba di lunedì nella Sicilia occidentale (Trapani e Palermo) e poi in rapida estensione nel corso della mattinata a tutta l’isola e alla vicina Calabria. Il fronte temporalesco giungerà nello Stretto di Messina intorno alle 10 del mattino. Saranno temporali molto violenti con tempeste di fulmini, piogge torrenziali, venti impetuosi e grandinate diffuse. Allarme tornado sulle coste, in modo particolare alle Egadi, alle Eolie, nello Stretto di Messina e nella Costa Viola.

Allerta Meteo: i dettagli sul crollo termico

Le temperature crolleranno di 8°C in poche ore, e stavolta il crollo termico sarà definitivo: la rinfrescata non durerà giusto il tempo della pioggia o un paio di giorni, come accaduto a più riprese nelle ultime settimane, ma sarà un calo definitivo. Non si tornerà più indietro: i +30°C diventeranno un miraggio, le massime già da lunedì crolleranno sotto i +25°C e si manterranno così basse anche nei giorni successivi. Le minime scenderanno stabilmente sotto i +20°C. Di colpo, sarà autunno. E il maltempo proseguirà per tutta la settimana, soprattutto nei versanti tirrenici di Calabria e Sicilia.

Confermato l’ulteriore clamoroso calo termico di venerdì 13 e sabato 14 settembre, quando arriverà addirittura il freddo: minime fino a +16°C, massime sotto i +22°C, come a fine novembre. Calabresi e siciliani dovranno rispolverare in modo eccezionalmente prematuro giacche e maglioni.

