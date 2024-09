Allerta Meteo, il maestrale porta l’aria polare marittima in Calabria e Sicilia: prima irruzione fredda, forte maltempo nel weekend (e non solo)

StrettoWeb

L’irruzione d’aria fredda polare marittima che da ieri colpisce l’Europa al punto da portare tanta neve sulle Alpi fin in collina, si sta spingendo in queste ore al Sud Italia, raggiungendo Calabria e Sicilia con venti di maestrale e temperature in picchiata. A Cosenza sembra di essere già a fine autunno: in città diluvia dalla scorsa notte, la temperatura minima è stata di +18°C e la massima non sale oltre i +23°C. Ma nei prossimi giorni farà ancora più freddo e questi valori diventeranno tipici di Reggio, Messina, Palermo, Catania e Crotone, cioè le più miti città di mare.

Forti nubifragi stanno colpendo il cosentino, dove oggi sono caduti 73mm di pioggia a Lattarico, 66mm ad Arcavacata, 55mm ad Altilia, 54mm a Soveria Mannelli, 46mm a Bisignano e a Torano Castello, 45mm a Cosenza, 41mm a San Demetrio Corone. Il vento di maestrale è in rinforzo tanto da aver raggiunto picchi estremi, con 82km/h a Lattarino, 81km/h a Sant’Elia di Catanzaro.

La situazione peggiorerà ulteriormente nelle prossime ore. Nel corso della serata odierna, il maestrale diventerà impetuoso superando i 100km/h e flagellando le isole Eolie e tutte le coste tirreniche di Sicilia e soprattutto Calabria, con violente mareggiate. Ma tornerà anche il maltempo, che ha già picchiato duro nei giorni scorsi. Stavolta con più freddo, un freddo eccezionale per il periodo, anomalo, come se fossimo già a dicembre. Oltre i 2.000 metri di quota, sull’Etna, cadrà persino la neve, copiosa. Evento rarissimo a queste quote nella prima metà di settembre.

Nel weekend avremo forti piogge nel basso Tirreno, con grandinate e trombe d’aria. Sia sabato che domenica, il maltempo si insinuerà anche nello Stretto di Messina, a fasi alterne, con scrosci a tratti intensi. Confermate piogge sparse anche sulle festività di Reggio Calabria in onore della Madonna della Consolazione.

Il maltempo persisterà anche la prossima settimana, con giornate di pioggia e freddo anomalo. Lo ripetiamo: in riva allo Stretto, da domani, le minime scenderanno fino a +17/+18°C e le massime non supereranno i +23/+24°C. Bisognerà rispolverare felpe e maglioni, mai così presto in stagione.

