Ad “Affari Tuoi” la calabrese Eleonora coi suoi… 9 fratelli: “qui per mia mamma, è cieca”

Protagonista la Calabria nella puntata del 5 settembre di “Affari Tuoi”, storico programma di Rai 1 condotto da quest’anno da Stefano De Martino. La concorrente, Eleonora, è originaria di Le Castella (Isola di Capo Rizzuto), in provincia di Crotone, e con il pacco numero 3 si è fatta accompagnare dal fratello Tonino. Non l’unico, però, in studio: seduti nel pubblico, in prima fila, c’erano infatti anche altri… sei fratelli, ma “in tutto siamo nove”, ha detto Eleonora. Ognuno di loro, nel corso della partita, ha affiancato la concorrente. Alla fine la famiglia si è portata a casa 28 mila euro, accettando l’offerta del dottore. Nel finale, però, la beffa, dal momento che nel pacco di proprietà ce n’erano 75.

Nel corso della serata, momenti simpatici e toccanti. Innanzitutto perché Eleonora ha ammesso che fin da piccola, in casa, la chiamano “la racchia”. Lo ha spiegato la sorella: “lei è nata al settimo mese, era settimina, è cresciuta gracilina, un po’ così, per questo la chiamavamo la racchia”. E così Stefano De Martino, parlando col dottore, ha scherzato: “è finita la racchia” (anziché la pacchia).

La concorrente ha spiegato poi anche i motivi della partecipazione: la madre, oggi 91enne e cieca, ma grande appassionata del programma. “Io insieme ad alcuni miei fratelli vogliamo portare avanti un progetto, c’è una proprietà che mia madre ha ereditato…vorremmo sistemarla, renderla vivibile soprattutto per lei. Io mi trovo qua per mia madre, lei adora Affari tuoi. Finché ci vedeva, indovinava sempre tutto. Purtroppo, un po’ di anni fa è diventata cieca. Però lei è sempre lì, con la faccia appiccicata al televisore”.

