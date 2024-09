A Taormina la grande musica jazz

StrettoWeb

L’atmosfera vibrante di Taormina è pronta ad accogliere, ancora una volta, una delle manifestazioni culturali più attese dell’anno: il ‘Taormina Jazz Festival 2024’, un appuntamento che celebra la musica jazz in tutte le sue forme. La rassegna di concerti prenderà il via giovedì 12 settembre e si concluderà domenica 15, all’interno della villa comunale di Taormina.

Il Festival, che per anni è stato organizzato dall’Associazione Taormina Jazz sotto la direzione di Nino Scandurra, negli ultimi due anni è stato rilanciato grazie alla collaborazione tra l’Associazione Jazz e i fratelli Giancarlo e Gianluca Feliciotto, titolari di Feliciotto Concept Store.

Con una passione radicata nel mondo del jazz e un’innata sensibilità artistica, Giancarlo Feliciotto, co-organizzatore e direttore artistico del festival, presenta la manifestazione: “Ci siamo dedicati con passione per far rinascere questo evento – aggiunge il direttore artistico – e siamo lieti, di poter celebrare quest’edizione con musicisti di grande talento, che confermano il valore del ‘Taormina Jazz Festival’. L’evento è ogni anno molto atteso nella nostra comunità e attrae tantissimo i turisti. Il ‘Taormina Jazz Festival 2024’ è un’esperienza imperdibile per tutti gli appassionati di musica e cultura musicale, certificando la sua importanza tra gli eventi di punta dell’estate siciliana”, conclude Feliciotto.

Immersi in uno scenario mozzafiato il suono del jazz riecheggerà regalando emozioni uniche agli spettatori. ‘Taormina Jazz Festival’ è una manifestazione che, anno dopo anno, continua a sorprendere e ad innovarsi, mantenendo viva l’essenza del jazz e proiettandosi verso il futuro.

Nei quattro giorni del Festival si esibiranno Fabrizio Bosso alla tromba, con i suoi musicisti in un omaggio allo stile inconfondibile di Steve Wonder; Tarek Yamani Trio, che è una formazione di spicco in grado di combinare eccellenza tecnica e innovazione. Un viaggio emozionale sarà il concerto di Duduka Da Fonseca Samba Jazz Trio; a chiudere Danilo Rea con il suo pianoforte, uno degli artisti più poliedrici e conosciuti del panorama jazz nazionale e non solo.

IL PROGRAMMA DEL TJF 2024 – Si comincia giovedì 12 settembre, alle 21.30, con Fabrizio Bosso Quartet – “We Wonder”; venerdì 13 (ore 21.30) si esibiranno il Tarek Yamani Trio; sabato 14 alle ore 17 è previsto uno special event da Feliciotto Contemporary Fashion Concept; alle 21.30 saliranno sul palco Duduka Da Fonseca Samba Jazz Trio e domenica 15 alle 20.30 ci sarà la proiezione speciale del docufilm ‘Everyone Has a Place’, alle 21.30 il concerto di Danilo Rea con il suo trio.

