Il 2 ottobre è la Festa dei Nonni: l’iniziativa a Reggio Calabria

Il prossimo 2 ottobre si celebra la giornata dedicata alla festa dei nonni e delle nonne, pilastri e guide per le nuove generazioni di consapevolezza e memoria. Da sempre Corredino Sospeso, progetto dell’APS Pandora, ha un legame molto forte con questa festività, perché i nonni sono figure fondamentali per la crescita dei più piccoli. Ed è per questo che Corredino Sospeso celebra l’amore e la saggezza dei nostri adorati nonni!

Come? “Sabato 28 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, ti aspettiamo presso la sede di Viale Amendola 1 D-E (RC) per scoprire il progetto, le iniziative e le meraviglie artigianali”, si legge in una nota. “Abbiamo selezionato con cura una vasta gamma di regali artigianali che racchiudono affetto e ricordi preziosi nonché il valore della solidarietà nei confronti delle oltre 600 famiglie che da quasi cinque anni assistiamo e che usufruiscono dei nostri servizi”.

“Uno degli articoli che fa battere forte il cuore è il “ritratto fotografico in bianco e nero” a cura della straordinaria fotografa Antonia Messineo, che scatterà delle foto a nonni e nipoti. Con un contributo solidale e su prenotazione, potrai regalarti o regalare un ricordo unico destinato a durare una vita per i nonni che hanno un posto speciale nel tuo cuore. Non perdere l’occasione di regalare emozioni e ricordi indelebili! Vieni a trovarci presso la nostra sede e lasciati ispirare dalla nostra selezione di doni che parleranno direttamente al cuore dei tuoi nonni. Non vediamo l’ora di accoglierti e di aiutarti a scegliere il regalo perfetto per questa dolce celebrazione! Per informazioni scrivi su whatsapp al 327 321 4562 (il numero non è abilitato alle chiamate)”.

