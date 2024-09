La 18ª edizione della “Granfondo Ciclistica dei Trapiantati” partirà dal GOM di Reggio Calabria

StrettoWeb

Una splendida iniziativa sportiva, foriera di speranza, carica di coraggio e di senso di rinascita, quella che L’Associazione Amici del Trapianto di Fegato OdV di Bergamo porta avanti da ormai 18 anni. Quest’anno, con il supporto della Regione e del Coordinamento Regionale Trapianti, la 18ª Edizione della “Granfondo Ciclistica dei Trapiantati”, aperta a tutti i ciclisti trapiantati d’organo, fa tappa in Calabria.

La manifestazione partirà, lunedì 30 settembre, da Reggio Calabria, e raggiungerà poi Rosarno, Tropea, Catanzaro e Crotone, per arrivare al traguardo finale di Cariati Marina venerdì 4 ottobre.

La prima tappa, dunque, prenderà il via dal Presidio Riuniti del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, prima però vi sarà un incontro (9:00-10:30), presso l’Aula Spinelli, con la partecipazione di tutti gli operatori coinvolti, di docenti e studenti invitati in Ospedale e appositamente autorizzati dall’Avv. Anna Rita Galletta, Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico “R. Piria” di Reggio Calabria.

La manifestazione ciclistica, a carattere nazionale, viene tradizionalmente organizzata da 17 anni dall’Associazione Amici del Trapianto di Fegato Onlus di Bergamo insieme alla ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo a cui quest’anno si è aggiunta la preziosa collaborazione del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Calabria, Dr. Pellegrino Mancini.

La Granfondo ciclistica intende promuovere durante tutto il percorso previsto la cultura della donazione degli organi, grazie anche alla testimonianza di alcuni pazienti trapiantati presenti.

Gli incontri sono stati realizzati grazie all’impegno e alla collaborazione di:

Regione Calabria – Direzione Generale Dipartimento Salute e Welfare;

Direzione Generale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria;

Centro Regionale Trapianti Calabria;

Direzione Scolastica dell’Istituto Tecnico Economico “R. Piria” di Reggio Calabria;

Responsabili delle Strutture Ospedaliere e Scolastiche attivamente coinvolti nelle varie tappe

previste lungo il percorso;

Associazioni di Volontariato del settore (AIDO, ANED, FINTRED, ecc.).

“La Granfondo dei trapiantati vuole essere uno strumento per diffondere, nelle scuole e nelle comunità, la cultura della donazione e del trapianto degli organi come nuove possibilità che la scienza mette a disposizione per salvare vite umane, dimostrando che chi riceve un organo non solo può tornare a svolgere una vita normale, ma può anche svolgere attività sportive rilevanti – ha commentato Marco Bozzoli, Presidente dell’Associazione Amici del Trapianto di Fegato. – La Granfondo dei Trapiantati ci offre l’opportunità di riscoprire il valore della donazione d’organo, un gesto di grande generosità ma soprattutto di straordinario senso civico. Credo sia particolarmente importante l’impegno di testimonianza di rinascita che i trapiantati trasmetteranno chilometro dopo chilometro, e il lavoro di sensibilizzazione che l’Associazione Amici del Trapianto di Fegato insieme al

Centro Regionale Trapianti della Calabria, ai Colleghi degli Ospedali interessati dalle varie tappe ed alle Associazioni andranno a compiere tappa dopo tappa negli incontri con le scuole e le comunità”.

La Carovana della Granfondo è composta da 28 persone, 15 ciclisti (9 trapiantati di cuore, fegato, rene e midollo) e 13 volontari organizzatori con 3 pulmini e un furgone. La carovana è completamente autonoma, ha un direttore sportivo (Diego Vezzoli) e un responsabile sanitario (Mariangelo Cossolini).

Pellegrino Mancini ha ringraziato gli Amici del Trapianto di Fegato per aver voluto organizzare questa edizione della Granfondo ciclistica in Calabria.

“Un impegno continuo e sinergico tra istituzioni e cittadini è necessario per garantire un’informazione corretta sull’importanza della donazione degli organi, per accrescere la solidarietà e l’altruismo dell’intera popolazione regionale e per offrire concrete speranze di vita ai tanti pazienti affetti da grave ed irreversibile insufficienza terminale di organo. Acconsentire, infatti, alla donazione dei propri organi dopo la morte a scopo di trapianto è un gesto di grande civiltà e di altruismo che dimostra una particolare sensibilità dei donatori e dei loro familiari cui va il sentito ringraziamento dei tantissimi pazienti trapiantati o ancora in lista d’attesa di trapianto.

Gli speciali ringraziamenti dell’Associazione Amici del Trapianto di Fegato OdV di Bergamo a:

Marco Bozzoli – Presidente Associazione Amici del trapianto ODV di Bergamo

– Presidente Associazione Amici del trapianto ODV di Bergamo Diego Vezzoli – Direttore Sportivo

– Direttore Sportivo Mariangelo Cossolini – Direttore Sanitario e logistica

– Direttore Sanitario e logistica Gianluigi Scaffidi – Commissario Straordinario GOM “BMM” di Reggio Calabria

– Commissario Straordinario GOM “BMM” di Reggio Calabria Salvatore Costarella – Direttore Sanitario Aziendale – GOM di RC

– Direttore Sanitario Aziendale – GOM di RC Pellegrino Mancini – Coordinatore Centro Regionale Trapianti della Calabria

– Coordinatore Centro Regionale Trapianti della Calabria Anna Rita Galletta – Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico “R. Piria” – RC

e a tutti i Responsabili delle Strutture Ospedaliere e Scolastiche attivamente coinvolti nelle varie tappe previste lungo il percorso che faciliteranno con la loro azione determinante il migliore svolgimento di tutte le attività.

CLICCA QUI per il Programma evento Granfondo

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.