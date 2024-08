StrettoWeb

Ieri sera la 5ª E dell’Istituto Tecnico Commerciale Leonida Repaci di Villa San Giovanni trascorsi 25 anni dal diploma, luglio 1999, si sono incontrati per una serata insieme in pizzeria.

“Ritrovarci dopo tanti anni dal diploma è stato un momento esilarante ricordando i periodi trascorsi sui banchi anche in ricordo di alcuni professori che non sono più tra noi“, affermano in coro i presenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.