Vibo Valentia, grande entusiasmo per il Raduno delle Fiat 500 | INTERVISTE

Grande entusiasmo a Vibo Valentia per il Raduno delle Fiat 500. L’evento ha il patrocinio del coordinamento di Reggio Calabria Fiat 500 Club Italia ed è in collaborazione con il comitato festa in onore di San Nicola di Bari. Il concentramento si è svolto presso il piazzale del Centro commerciale Vibo Center con la partenza del corteo storico.

A curare i dettagli dell’iniziativa è stato il presidente del Coordinamento di Reggio Calabria Fiat 500 Club Italia, Enzo Polimeni.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb:



