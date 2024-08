Vergogna a Gambarie, quanta immondizia: emergenza rifiuti senza precedenti! | FOTO

StrettoWeb

Non solo le zone vicine al centro di Reggio Calabria e le periferie, ma anche una nota località di montagna, luogo turistico in pieno inverno ma anche in questo periodo di fine estate. Pure a Gambarie, purtroppo, c’è da registrare la grave e vergognosa emergenza rifiuti.

Le foto nella gallery a corredo dell’articolo sono abbastanza eloquenti: cassonetti pieni di buste di immondizia, presenti anche fuori, accanto agli alberi, in mezzo alla natura. Un’immagine tutt’altro che bella, anzi, degradante. E in questi giorni, in queste settimane, sono tanti i turisti che decidono di trascorrere una o più giorni a Gambarie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.