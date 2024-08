Varia di Palmi, una grande novità: sarà trasmessa in diretta tv su scala nazionale per la prima volta

StrettoWeb

“L’Edizione della Varia 2024 sarà trasmessa per la prima volta in diretta tv su scala nazionale. Sarà possibile infatti assistere all’evento sintonizzandosi sul canale 10 del digitale terrestre in tutte le regioni; un’occasione unica, che dà la possibilità a tutti coloro che non potranno essere a Palmi di vivere l’atmosfera della Varia, patrimonio dell’UNESCO dal 2013″.

“Un momento di condivisione straordinario della festa, fortemente voluto dalla Fondazione Varia di Palmi, realizzato in collaborazione con Video Calabria e tutte le emittenti che hanno creduto nel progetto ed hanno aderito. Un ringraziamento va anche all’Amministrazione comunale, al Sindaco di Palmi, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per il sostegno. Inoltre, la Varia sarà visibile in tutto il mondo, via satellite e sui canali digitali di Video Calabria”. Così in una nota la Fondazione Varia annuncia la diretta tv – per la prima volta – dello storico evento palmese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.