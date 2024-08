Vara, giganti, mostre e concerti: presentati gli eventi di Agosto a Messina

StrettoWeb

Il cartellone di eventi dell’agosto messinese 2024, promossi dall’Amministrazione comunale, è stato presentato oggi, lunedì 5 agosto, a palazzo Zanca a Messina nel corso di una conferenza stampa. Al tradizionale appuntamento per illustrare gli eventi che animeranno la città dello Stretto sino al 31 agosto prossimo, presente il sindaco Federico Basile con gli assessori Enzo Caruso e Massimo Finocchiaro, ha partecipato l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata; cui hanno preso parte tra gli altri il cappellano della Vara padre Antonello Angemi, il presidente del Gruppo storico Vara e Giganti Francesco Forami, e una delegazione di Consiglieri comunali.

“La Vara è una festa importante per la nostra Città non solo religiosa ma anche culturale”

Il sindaco Federico Basile in apertura dell’incontro ha evidenziato l’attenzione particolare che per tradizione e devozione è rivolta alla secolare processione del 15 agosto, in onore della Madonna Assunta. “La Vara è una festa importante per la nostra Città non solo religiosa ma anche culturale. È un momento particolare, in cui nel mese di agosto la Città si stringe attorno ad un evento che rappresenta Messina”, ha detto Basile. Il sindaco ha ricordato poi che il calendario di eventi non è soltanto dedicato alla Vara ma è stato promosso un ricco e articolato calendario di appuntamenti che si concluderà il 31 agosto prossimo. “Appuntamenti – ha proseguito il Sindaco – volti a valorizzare e accrescere l’interesse per il nostro territorio, perchè Messina sicuramente si è ritagliata un ruolo importante nel contesto regionale, e non solo. Giustamente la Regione ha voluto riconoscere la tradizione della Vara come un evento importante anche e soprattutto dal punto di vista turistico perchè richiama la presenza di tantissimi ospiti viaggiatori. È questo il nostro obiettivo che continuiamo a perseguire, grazie ad un lavoro di squadra, e in particolare quello degli gli assessori Caruso e Finocchiaro che per le rispettive deleghe ai Grandi eventi e alla Cultura e al Turismo hanno dato il loro contributo all’allestimento del programma agostano”.

Il calendario delle iniziative, avviatosi lo scorso 1° agosto con la partenza del Cippo della Vara dal deposito di via Catania a piazza Castronovo e la benedizione, entra nel vivo oggi, lunedì 5 agosto, proponendo questa sera alle ore 21.30, all’Arena Ciccò al Palacultura, lo spettacolo teatrale con la drammaturgia di Francesco D’Alfonso, liberamente tratta da Eschilo e Ghiannis Ritsos, interpretata da Irene Ciani e Matteo Santinelli, a cura dell’Associazione Medfort. Confermati, inoltre, i concerti di Alfa e Gigi d’Alessio.

