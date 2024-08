Valerio Nucera (FDI): “la sinistra ha fallito. Serve un nuovo inizio per Reggio Calabria”

StrettoWeb

“A dispetto dei proclami autoreferenziali messi in circolo giornalmente da parte di questa amministrazione è innegabile chela fiducia nel governo cittadino, la partecipazione alla vita pubblica e la reputazione della nostra città sono ai minimi storici. La qualità della vita a Reggio Calabria è precipitata, come dimostrato dalle classifiche nazionali e tutti gli indicatori economici e sociali. Nonostante le dichiarazioni pompose di “visione” e il programma estivo presentato a stagione inoltrata, i problemi che affliggono la nostra città sono rimasti invariati per dieci anni. I servizi essenziali sono al minimo storico, Reggio Calabria ha nei rifiuti una cronica nota dolente e sta vivendo l’ennesima estate di emergenza idrica, un vero e proprio dramma per ogni cittadino e turista”. E’ quanto scrive in una nota Valerio Nucera, delegato al turismo FDI Reggio Calabria.

“Un decennio abbondante di amministrazione non sono bastati per risolvere, o quantomeno alleviare, due problematiche che fanno sprofondare la qualità della vita. Le tariffe della Tari continuano a salire nonostante i proclami, la poca reputazione riposta in questa amministrazione mina ulteriormente le fondamenta socio-culturali ed economiche della nostra comunità. Gli investimenti sono praticamente inesistenti, spesso bloccati dagli stessi amministratori. Reggio Calabria non merita questa situazione di sbandamento. Il prestigio della città non può essere disperso a causa dell’insipienza di chi ci governa. È un fallimento totale“, rimarca la nota.

“Ci rivolgiamo ai giovani, al futuro della nostra città: armatevi di giustizia e coraggio, siate protagonisti della vita pubblica e non lasciatevi annichilire da questa amministrazione insufficiente che invece di occuparsi dei reali problemi della città e della famiglia non perde occasione per sfilate e passerelle, non ultima quella del Reggio Calabria Pride. Ai giovani diciamo: tornate a fare politica, cercate e mettete in pratica la vostra fede. Il tempo di questa amministrazione è terminato. È tempo di ricostruire Reggio Calabria. Ogni cittadino è chiamato a riprendersi il proprio ruolo attivo e fattivo. La nostra identità e il nostro orgoglio di essere reggini ritorneranno. Reggio Calabria tornerà allo splendore che merita“, conclude la nota.

