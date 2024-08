Usa, Harris: “accetto la candidatura, sarò presidente di tutti gli americani”

StrettoWeb

Kamala Harris accetta la nomination alla presidenza per i democratici “per conto di tutti coloro la cui storia può essere scritta solo nella più grande nazione sulla terra”. “Non torneremo indietro”, assicura e la convention ripete con lei quello che è ormai diventato lo slogan della campagna. “Questa non è solo l’elezione più importante della nostra vita ma di una generazione”, rimarca.

“Abbiamo l’occasione preziosa di superare il cinismo, il rancore e le divisive battaglie del passato. Abbiamo la chance di tracciare una nuova strada da seguire. Non come membri di un partito o di una fazione ma come americani”, conclude Harris.

