“Ulisse on the road” arriva a Locri nella Planteria-Orto Urbano

Un appuntamento con il teatro in un luogo magico: “Ulisse on the road”, lunedì 19 agosto alle ore 21.30, sbarca a Locri nella Planteria-Orto Urbano, nel Lungomare lato Sud. Una scrittura contemporanea che riesamina il celebre mito raccontato nell’Odissea da un testo originale di Katia Colica che vede la coinvolgente regia di Maria Milasi.

Una messa in scena in cui i personaggi si raccontano cercando di rivoluzionare i loro destini già stabiliti: Kristina Mravcova è Penelope, una donna in attesa ma fremente e lucida; Maria Milasi è una Circe indocile e bizzarra; Andrea Puglisi è dio Poseidone, tagliente e beffardo, infine Americo Melchionda interpreta un Ulisse enigmatico e sorprendente. Lo spettacolo, in sottotesto, intende celebrare tutte le vittime delle guerre con la vivace scelta registica di Milasi che allestisce sul palco in egual misura dramma e ironia grazie all’alternanza di parole, gesti e suoni atavici. Info e prenotazioni al +39 345 830 7784

La produzione è a cura di Officine Jonike Arti, compagnia attualmente riconosciuta dalla Regione Calabria come Impresa di Produzione Teatrale e lo spettacolo è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 – Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

