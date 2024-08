Turista si fa male a Vulcano, salvata dai Vigili del Fuoco | VIDEO

StrettoWeb

Ieri, intorno alle ore 11:40, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un soccorso ad una turista nell’isola di Vulcano dell’arcipelago delle Eolie. La squadra VF dislocata a Vulcano, per la campagna Antincendi boschivi (AIB), è intervenuta, su segnalazione dei Carabinieri della locale Stazione, per soccorrere questa escursionista di nazionalità svizzera di circa sessanta anni di età, scivolata mentre percorreva il sentiero che conduce al cratere.

In seguito all’incidente, l’infortunata ha riportato una probabile frattura alla spalla. Il personale VF ha trasportato a valle la turista, con l’ausilio di barella spinale e dispositivi di immobilizzazione, affidandola alle cure del 118.

