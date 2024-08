Turista si fa male nella Riserva dello Zingaro, interviene il soccorso alpino | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Su allertamento della Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, i tecnici della Stazione Palermo del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nel pomeriggio di domenica 4 agosto per il recupero di una turista di origini marsalesi, abitante a Mantova, infortunatasi all’interno della Riserva Naturale Orientata Zingaro (Trapani). La donna, mentre percorreva il sentiero impervio che conduce a Cala Capreria, si è procurata una sospetta frattura alla caviglia destra, per la quale è stato necessario procedere ad immobilizzazione dell’arto incidentato ed all’evacuazione in barella dal luogo dell’infortunio. Trasportata mediante barella portantina, in parte a spalla e, laddove possibile, con ausilio di una speciale ruota, l’infortunata è stata consegnata ai sanitari 118, in attesa con un’ambulanza all’ingresso della riserva.

Presente sul posto personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana e della Riserva Naturale Orientata Zingaro. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), ai sensi della vigente normativa, è il soggetto di riferimento esclusivo per ogni Servizio Sanitario regionale e per le Centrali Operative 118, per la risoluzione di interventi di soccorso di tipo sanitario ed a rischio di evoluzione sanitaria in ambiente montano, impervio ed in grotta ed opera sempre in stretto coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale, con il Sistema di Emergenza ed Urgenza delle Regioni, con i servizi di elisoccorso, con le Centrali del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.

