Turista francese si infortuna in Sicilia, interviene il Soccorso Alpino

Nel pomeriggio di sabato 10 agosto, su allertamento della Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e l’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare sono intervenuti a Marettimo (Trapani) per il recupero di una turista francese di 55 anni, infortunatasi lungo uno degli impervi sentieri che attraversano l’isola.

A bordo di un elicottero HH139B, decollato dall’aeroporto Birgi di Trapani, in pochi minuti sono state raggiunte le coordinate dell’incidente e dopo avere individuato dall’alto la donna, i tecnici di elisoccorso del CNSAS e dell’Aeronautica Militare sono scesi a terra mediante verricello per procedere al soccorso dell’infortunata.

Da una valutazione delle sue condizioni, la turista presentava una sospetta frattura alla gamba destra, che le impediva di proseguire autonomamente, per la quale è stato necessario trattare l’arto interessato dal trauma, con presidi sanitari di immobilizzazione.

Successivamente, la donna è stata verricellata a bordo dell’elicottero e trasportata in volo al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), ai sensi della vigente normativa, è il soggetto di riferimento esclusivo per ogni Servizio Sanitario regionale e per le Centrali Operative 118, per la risoluzione di interventi di soccorso di tipo sanitario ed a rischio di evoluzione sanitaria in ambiente montano, impervio ed in grotta ed opera sempre in stretto coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale, con il Sistema di Emergenza ed Urgenza delle Regioni, con i servizi di elisoccorso, con le Centrali del Numero Unico di Emergenza (NUE) 112.

