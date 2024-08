Trauma cranico per una turista tedesca nella Riserva di Cavagrande, intervento del Soccorso Alpino

StrettoWeb

Nuovo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella Riserva di Cavagrande del Cassibile (Siracusa) sabato 24 agosto, per il recupero di una turista tedesca cinquantenne infortunatasi nelle prime ore del pomeriggio. I tecnici della Stazione Etna Sud del CNSAS Sicilia, su allertamento della Centrale Operativa 118, hanno raggiunto Contrada Stallaini, nel territorio di Noto, per il soccorso di una donna di nazionalità tedesca che, a seguito di una rovinosa caduta, si è procurata un trauma cranico, a causa del quale in un primo tempo ha perso conoscenza, per poi riprendersi autonomamente, assistita dal marito medico che ha prestato le prime cure. Le squadre di soccorso del CNSAS Sicilia, insieme al SAGF della Guardia di Finanza e ai sanitari del 118, sono scesi lungo il sentiero e individuato la donna nel luogo dell’infortunio.

Dopo avere valutato le sue condizioni di salute, sotto il costante monitoraggio dei sanitari 118, la turista è stata accompagnata fino all’elicottero dei Vigili del Fuoco, nel frattempo atterrato in una zona antistante i laghetti. Imbarcata sull’elicottero, l’infortunata è stata trasportata in volo fino alla zona sommitale la vallata della Riserva, per essere successivamente condotta in pronto soccorso, per mezzo dell’ambulanza 118 presente sul posto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.