Trapani, pazzia di Antonini? La bomba: “contatti con Nainggolan”

StrettoWeb

E’ una vera e propria bomba di mercato, di quelle pazze estive tipiche degli ultimi giorni. La vorrebbe piazzare il solito, imprevedibile, Valerio Antonini, Presidente del Trapani. Secondo quanto rivelato da “La Casa di C”, infatti, il club granata starebbe parlando con Radja Nainggolan, per provare a portarlo in Sicilia.

Il centrocampista belga, per anni tra i migliori nel suo ruolo in Italia, ha 36 anni e nell’ultimo periodo – va detto – non ha giocato moltissimo. Fallimentare l’esperienza in Serie B con la Spal dell’amico De Rossi, esonerato dopo qualche mese, ora l’ex Roma e Inter non scende in campo dallo scorso novembre, tesserato allora con il Bhayangakara. La sua tecnica, però, non si discute, è nota a tutti soprattutto a Milano (sponda nerazzurra) e Roma (sponda giallorossa), stessa città di Antonini. Le indiscrezioni rivelano di contatti in corso, perché la società vuole capire se l’operazione è fattibile e se il giocatore è disposto a scendere in Serie C.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.