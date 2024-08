Trapani, il Presidente Antonini scatenato: “obiettivo Serie A e Scudetto”, ma non solo

StrettoWeb

Le cavalcate incredibili della scorsa stagione, un mercato importante, capacità economiche non indifferenti e quella solita grande autostima e certezza dei propri mezzi. Il Presidente del Trapani Calcio e Basket, Valerio Antonini, è consapevole dei mezzi delle proprie squadre e, in un’intervista al Giornale di Sicilia, parte in quarta e promette grandi obiettivi nel breve e medio periodo sia nella Serie C del Calcio che nella A della Pallacanestro.

“Vogliamo arrivare fino in fondo. Nel Basket abbiamo fatto una squadra sorprendente e puntiamo alle semifinali. Nel Calcio abbiamo la squadra più forte dell’intera Serie C. A breve arriveranno altri due acquisti e la squadra ha solo l’obiettivo di vincere il campionato. Il secondo posto sarebbe una delusione clamorosa. Gli impianti sono piccoli e sto lavorando per due impianti nuovi urgentemente. Strutture moderne e in linea con le normative vigenti in Serie A del Calcio e per l’Eurolega di Basket, obiettivi che nell’arco di tre anni dobbiamo raggiungere. La Sicilia non ha mai vinto uno Scudetto tra Calcio e Basket. Sono convinto che insieme a medio-lungo termine arriveremo alla vittoria”.

“Il mio sogno – aggiunge il Presidente – è la quotazione in Borsa della Holding, con due squadre nella massima serie e due impianti di proprietà, ripercorrendo quello che fanno l’Atalanta nel Calcio e Virtus Bologna e Olimpia Milano nel Basket”.

