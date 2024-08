Tragedia in Sicilia: malore alla festa dello stilista Dolce, Avvocato muore improvvisamente

StrettoWeb

Una serata tranquilla, spensierata e divertente si è trasformata in tragedia. Raffaella Poggioli, Avvocato modenese di 54 anni, è morta improvvisamente – in seguito a un malore – durante una festa privata organizzata dallo stilista Domenico Dolce a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo. Tempestivo l’intervento dei medici, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Il Sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi, era presente all’evento: “l’ultimo ricordo che ho di lei è il suo sorriso. Eravamo in tanti, ci stavamo divertendo, e poi, in un istante, tutto è cambiato. È successo così rapidamente, è stato scioccante per tutti. In sala c’erano tre medici, due operatori sanitari e un’infermiera. Non abbiamo perso un attimo. Ho chiamato personalmente la Guardia medica alle 22.25, ma purtroppo il decesso è stato dichiarato mezz’ora dopo. Abbiamo fatto tutto il possibile, persino utilizzando un defibrillatore presente in piazza. È stato un colpo durissimo per tutti noi”, ha detto.

