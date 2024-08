StrettoWeb

Un uomo ghanese di 46 anni è stato trovato morto in casa questa mattina a Palermo, nel quartiere Ballarò. Non sarebbero stati registrati particolari segni di violenza sulla vittima e tra le ipotesi non si esclude un possibile malore, anche perché l’uomo viveva da solo.

Per questo è stato disposto il sequestro della salma e il trasferimento al Policlinico per l’autopsia. Nel frattempo sono stati sentiti i vicini, per cercare di ricostruire le ultime ore prima della tragedia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.