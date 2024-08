Taurianova, al via i festeggiamenti dei 130 anni dei miracoli della Madonna della Montagna | INTERVISTE

StrettoWeb

Al via a Taurianova i festeggiamenti per la Madonna della Montagna con una solenne celebrazione eucaristica, che ha dato inizio ad un anno speciale in cui si celebrano i 130 anni dai miracoli della Madonna. Tra i momenti clou spicca il rito di U’Mbitu, un’antica tradizione che coinvolge l’intera comunità.

L’accensione del grande fuoco, un momento centrale del rito, viene realizzata dal parroco e dal sindaco di Taurianova. Le fiamme, anni fa, annunciavano l’inizio della festa ai fedeli che abitavano nella periferia di Taurianova.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb:



