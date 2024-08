Taurianova: conclusa la 9ª edizione del concorso internazionale dei Madonnari | INTERVISTE

StrettoWeb

Si è conclusa la 9ª edizione del “Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova”, evento ideato dall’Associazione Amici del Palco teso a valorizzare l’arte antica dei madonnari che ha trasformato la città, dal 2 al 5 agosto, in un esclusivo museo all’aperto. Quest’anno sono stati oltre 60 gli artisti provenienti da tutta Italia, dall’Europa, ma anche da altri continenti che hanno colorato la città con i loro gessetti per un evento unico nel suo genere in tutto il Sud, inserito tra le maggiori manifestazioni culturali e artistiche della Calabria.

“La forma d’arte unica dei Madonnari ha un profondo significato religioso e culturale e quindi celebrare i madonnari, che donano il loro talento alla città, nella cornice della Capitale Italiana del Libro e nell’anno di grazia dei 130 anni dai Miracoli, è un connubio di cultura, memoria, culto e bellezza imprescindibile. Stiamo già pensando alla 10ª edizione del prossimo anno”, afferma ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, l’Arch. Giacomo Carioti, presidente dell’Associazione Amici del Palco.

Il Direttore Artistico dell’evento, Antonella Larosa, si è detta “soddisfatta di questa edizione che è riuscita a coinvolgere tanti artisti di varie parti del mondo”.

