Una strada o una foresta? Degrado SP 23 nel Reggino: “inammissibile che si rischi la vita” | VIDEO

StrettoWeb

“Sono un lettore di StrettoWeb, volevo pubblicare questo video per farvi vedere più da vicino in che condizioni versa la strada provinciale SP 23, piena di erbacce a causa della mancata pulizia. Per non parlare dell’asfalto, dove ogni giorno i pendolari sono costretti a percorrere quotidianamente questa arteria che sembra un’odissea. La strada è in stato di abbandono totale da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria. È inammissibile che residenti e non debbano rischiare la propria vita attraversando tale tratto dovuto alla scarsa manutenzione stradale da parte dell’ente competente, specificando che è la strada principale che collega Roccaforte con i comuni limitrofi. Spero che questo mio appello arrivi a chi di dovere, sollecitando la propria attenzione a prendere provvedimenti ancora prima che si verifichino disgrazie”.

Questa è la segnalazione di un lettore di StrettoWeb, che tramite il nostro giornale vuole denunciare la grave situazione di degrado nella Strada Provinciale 23 in provincia di Reggio Calabria, quella che collega Roccaforte del Greco agli altri comuni limitrofi. Come si può vedere dal video, sembra più una foresta che una strada, con erbacce altissime a oscurare la vista.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.