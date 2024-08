Stracittadina a Filadelfia, torna la maratona di solidarietà | INTERVISTA

StrettoWeb

Tutto pronto a Filadelfia per la nuova edizione della Stracittadina, l’evento sportivo e solidale in programma il 12 agosto. Enzo Buccina, tra gli organizzatori, ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha affermato: “cerchiamo il più possibile di dare il nostro contributo al Policlinico Gemelli di Roma. In questo evento non ci sono vincitori e vinti ma la solidarietà quale perno fondamentale”.

La corsa di solidarietà dei bambini inizierà alle 17 per fare poi spazio, , alla corsa sportiva per i più grandi.

