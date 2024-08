StrettoWeb

“Il nuovo codice della strada conto venga approvato entro settembre. Nel nuovo codice si prevede il casco, la targa e l’assicurazione anche per chi va in giro in monopattino: qualcuno ha storto il naso ma io sono assolutamente convinto che sia giusto farlo”. Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ospite del Versiliana Festival.

