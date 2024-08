Sicilia: imbarcazione affonda, salvati cinque adulti e quattro bambini

StrettoWeb

I militari della guardia costiera di Terrasini (Palermo) hanno soccorso 9 diportisti al largo di Carini a bordo di un’imbarcazione di 13 metri che stava affondando. A intervenire è stata la motovedetta di Balestrate che ha messo in salvo i cinque adulti e quattro bambini visibilmente scossi e impauriti anche perché il mare era agitato.

I diportisti sono stati trasportati al porto di Terrasini. L’imbarcazione si è gradualmente inabissata e si trova su un fondale di circa 15 metri. Il proprietario dell’unità è stato diffidato dall’autorità marittima a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d’inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. E’ intervenuta una ditta specializzata nei lavori subacquei che ha messo in sicurezza lo scafo in modo da prevenire eventuali sversamenti di idrocarburi nell’attesa delle operazioni di rimozione che avverranno nei prossimi giorni, tutte le operazioni si svolgono sotto il controllo delle motovedette della guardia costiera. Al momento pare non ci siano tracce di inquinamento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.